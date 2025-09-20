Per bulviakasį teko kviesti tarnybas: įvestas planas „Skydas“

Anot PAGD, šeši sprogmenys penktadienį buvo rasti Vilkaviškio rajone.
13.05 val. pranešta, kad Daržininkų kaime, Šešupės gatvėje, įvestas planas „Skydas“. Nurodyta, kad kasant bulves, galimai rastas sprogmuo. Ugniagesiai budėjo įvykio vietoje, kol atvyko išminuotojai ir rastas tris rankines granatas F1 bei dvi priešpėstines minas išsivežė.
13.07 val. gautas pranešimas, jog Vaišvilų kaime, Jevonio gatvėje, įvestas planas „Skydas“. Paaiškėjo, kad prie ūkinių pastatų, dirbant laukuose, rastas karo laikų sprogmuo. Į įvykio vietą atvykę išminuotojai išsivežė rastą 75 mm artilerijos sviedinį.
Ugniagesių duomenimis, trys sprogmenys praėjusią parą rasti Raseinių rajone.
13.10 val. pranešta, kad Ančakių kaime rastas daiktas, panašus į sprogmenį, įvedamas planas „Skydas“. Ugniagesiai budėjo įvykio vietoje, kol atvyko išminuotojai ir rastą 75 mm artilerijos sviedinį sunaikino vietoje.
17.34 val. gautas pranešimas, jog Slabados kaime, Pavasario gatvėje, įvedamas planas „Skydas“, nes laukuose rastas sprogmuo. Paaiškėjo, jog buvo rastas 105 mm artilerijos sviedinys, kurį išminuotojai išsivežė.
PAGD duomenimis, 19.06 val. pranešta, kad Virgainių kaime, Žemaičių plente, įvedamas planas „Skydas“. Nurodyta, jog laukuose rastas sprogmuo. Ugniagesiai budėjo įvykio vietoje, kol atvyko išminuotojai. Rastas 152 mm artilerijos sviedinys, kuris sunaikinimui buvo išvežtas į Katauskių karjerą.
Anot ugniagesių, dar vienas sprogmuo rastas Kalvarijos savivaldybės teritorijoje.
14.29 val. pranešta, kad Liubavo kaime, Bažnyčios gatvėje, įvestas planas „Skydas“. Paaiškėjo, kad kertant medžius, rastas karo laikų sprogmuo. Išminuotojai rastą 120 mm artilerijos sviedinį sunaikino vietoje.
