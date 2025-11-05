 Ežere rastas sprogmuo

2025-11-05 12:30
Gytis Pankūnas (ELTA)

Švenčionių rajone, Keročio ežere, antradienį rastas sprogmuo, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Ežere rastas sprogmuo / Asociatyvi Tomo Raginos nuotr.

PAGD duomenimis, 9.57 val. pranešta, kad  Labanoro seniūnijoje, Pakerotės kaime, Keročio ežere, galimai rastas sprogmuo.

Į ugniagesius kreipėsi policija, informavusi, kad įvestas planas „Skydas“.

Ugniagesiai gelbėtojai pabudėjo įvykio vietoje, kol atvyko išminuotojai, kurie gelbėjimo valtimi apžvelgė ežerą. Vėliau atvykę narai ežere apie 80 centimetrų gylyje ir septynių metrų nuo kranto atstumu rado 81 mm minosvaidžio miną.

Išminuotojai palydėti iki Pabradės poligono sprogmens sunaikinimui.

