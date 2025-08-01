Vilkaviškio rajone rasti aštuoni sprogmenys

PAGD duomenimis, 13.50 val. gautas policijos pranešimas, kad Žaliosios kaime, miške, rasti sprogmenys, įvedamas planas „Skydas“.
Atvykus į įvykio vietą, ugniagesiai budėjo šalia sprogmenų, kol atvyko pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo būrys ir išvežė sprogmenis sunaikinti į Rasių karjerą.
Sprogmenys buvo palydėti, budėta sunaikinimo metu. Rastas artilerijos sviedinys 45 mm, 3 vnt. artilerijos sviedinių 76 mm, 2 vnt. artilerijos sviedinių 88 mm ir 2 vnt. prieštankinių minų.
Naujausi komentarai