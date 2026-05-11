Gaisruose Klaipėdoje ir Šiaulių rajone nukentėjo du žmonės

Kaip pirmadienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), šeštadienį apie 15 val. uostamiesčio Bijūnų gatvėje užsidegė apie 400 kv. metrų apleistas pastatas.
Atvykus pajėgoms, iš buvusios slėptuvės rūsyje rūko dūmai, prie įėjimo ir viduje degė šiukšlės. Ugniagesiai pastate rado, kaip įtariama, dūmais apsinuodijusį žmogų, kuris buvo išneštas ir sąmoningas išvežtas į ligoninę.
Taip pat šeštadienį apie 14 val. gautas pranešimas, kad Šiaulių rajono Meškių kaime dega mūrinis sodo namas.
Žmonės gaisrą užgesino iki ugniagesių atvykimo, vienas asmuo patyrė nudegimų. Nuo židinio buvo užsidegęs televizorius, aprūko sienos ir lubos.
