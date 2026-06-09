 Gal atpažįstate? Klaipėdos policijos pareigūnai ieško šio vyro

Gal atpažįstate? Klaipėdos policijos pareigūnai ieško šio vyro

2026-06-09 13:42
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Ikiteisminį tyrimą atliekantys Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – padėti atpažinti nuotraukose užfiksuotą asmenį, galintį suteikti tyrimui vertingos informacijos. 

<span>Gal atpažįstate? Klaipėdos policijos pareigūnai ieško šio vyro</span>
Gal atpažįstate? Klaipėdos policijos pareigūnai ieško šio vyro / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų