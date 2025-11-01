Girti vyrai atsidūrė policijos komisariate

Incidentas fiksuotas 18.30 val. Daugiabučio namo kieme 2003 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas 1,86 prom. neblaivumas, įžūliais veiksmais, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, trikdė jų rimtį ir trenkė 1990 m. gimusiam praeiviui.
Įtariamasis sulaikytas.
Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Dar dviem piliečiams teko apsilankyti areštinėje už vairavimą išgėrus.
Klaipėdos rajono Judrėnų kaime automobilio „Opel Zafira“ vairuotojui nustatytas girtumas.
Vyras sustabdytas šeštadienį, 16.20 val. 1977 m. gimusiam vairuotojui nustatytas 2,25 prom. neblaivumas.
Dar vienas girtas vairuotojas įkliuvo Palangoje, Kuršių take.
Policija pranešė, kad šeštadienį, apie 21 val., automobilio „Audi“ vairuotojui, gimusiam 1992 m., nustatytas 2,25 prom. neblaivumas.
