Kaip strėlė: jaunas BMW vairuotojas skriejo daugiau nei 200 km/val. greičiu

Kaip teigia Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 15 val. Klaipėdos rajone, magistriniame kelyje A13 Klaipėda–Liepoja, tarnybiniais motociklais patruliavę pareigūnai užfiksavo automobilį „Skoda Superb“, kuris lėkė 154 km/val. greičiu, nors toje vietoje leistina važiuoti 90 km/val.
Po kelių valandų tame pačiame kelyje nežymėtu automobiliu patruliavę pareigūnai užfiksavo automobilį BMW, skriejantį 208 km/val. greičiu, kai leistina 90 km/val.
„Skoda Superb“ vairuotojui (gim. 1987 m.) ir BMW vairavusiam vyrui (gim. 2002 m.) surašyti administracinio nusižengimo protokolai dėl greičio viršijimo.
Kaip nurodo administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio šešta dalis, greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą vairuotojams užtraukia baudą nuo 450 iki 550. Neturintiems teisės vairuoti transporto priemones – nuo 450 iki 700. Be to, nuo vieno iki šešių mėnesių atimama teisė vairuoti.
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