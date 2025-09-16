Kariuomenės sraigtasparnis iš kelto evakavo moterį

Apie 23 val. Karinių jūrų pajėgų Jūros gelbėjimo ir koordinavimo centras gavo pranešimą, kad iš Klaipėdos į Kylį (Vokietija) plaukiančiame kelte „Victoria Seaways“ keleivei staiga pablogėjo sveikata.
Pagal gautą informaciją, keltas tuo metu buvo nutolęs apie 30 jūrmylių (apie 56 kilometrus) nuo Klaipėdos uosto. Karinės oro pajėgos operatyviai aktyvavo Nemirsetoje budėjusį Karinių oro pajėgų sraigtasparnį AS365 „Dauphin“ su gelbėjimo komanda ir mediku.
Atskridus į vietą, sunegalavusi keleivė buvo perkelta į sraigtasparnį ir saugiai nuskraidinta į Klaipėdos ligoninę. Po skubios gelbėjimo operacijos Karinių oro pajėgų sraigtasparnis apie 0.50 val. grįžo į postą tęsti budėjimo.
