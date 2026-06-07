 Kelyje Klaipėda–Kretinga girto vairuotojo „Volvo“ sustabdė stulpas

Kelyje Klaipėda–Kretinga girto vairuotojo „Volvo“ sustabdė stulpas

2026-06-07 18:14
Daiva Januskaitė

Policijos pareigūnai, kiekvieną savaitgalį rengiantys patikras keliuose, įsitikinę – kiekvieno girto vairuotojo nustatyti ir išsodinti iš automobilio neįmanoma. Kai kurie jų važiuoja neįkliuvę pareigūnams, bet jų kelionės neretai baigiasi griovyje.

<span>Kelyje Klaipėda–Kretinga girto vairuotojo „Volvo“ sustabdė stulpas</span>
Kelyje Klaipėda–Kretinga girto vairuotojo „Volvo“ sustabdė stulpas / Asociatyvi magnific nuotr.

Taip šeštadienį vakare, prieš pat 21 val., atsitiko 42 metų vyrui, vairavusiam automobilį „Volvo“.

Vyras ryžosi vairuoti, nors buvo gerokai neblaivus. Jo reakcija buvo sulėtėjusi, kaip paprastai ir būna apgirtusiems asmenims.

Kelyje Klaipėda–Kretinga, Stančių kaimo ribose, jo vairuojama mašina rėžėsi į apšvietimo stulpą ir nuvažiavo į pakelės griovį.

Į avarijos vietą atvykę pareigūnai konstatavo vairuotojui 2,28 prom. girtumą. Panašu, kad vairuotojas nesusižeidė, bet baudžiamosios atsakomybės neišvengs.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
neblaivūs vairuotojai
stulpas
Klaipėda–Kretinga
Volvo

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