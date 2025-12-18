Klaipėdiečiai pastebi: vandalų taikinyje – ir vėl suoliukai

Anot netoliese gyvenančios studentės Gintarės, apmaudu matyti, kaip miesto turtas vėl tampa neatsakingo elgesio auka.
„Juk neseniai šis suoliukas buvo iš naujo nudažytas, sutvarkytas, tačiau vėl kažkas nusprendė bandyti jį sulaužyti“, – pasakojo mergina.
Klaipėdietė teigė, kad tokie atvejai ne tik gadina miesto vaizdą, bet ir kelia klausimų dėl pagarbos bendram turtui.
„Apmaudu, kad žmonės taip neatsakingai elgiasi ir negerbia miesto turto, kuris yra skirtas visiems“, – atviravo ji.
Studentės nuomone, viena prevencijos priemonių galėtų būti vaizdo stebėjimo kameros stotelėse.
„Stotelėse turėtų būti įdiegtos vaizdo stebėjimo kameros, kadangi vandalai čia dažniausiai sugalvoja ar kažką sudaužyti, ar grafičiais terlioti – galbūt tai juos atgrasytų“, – pridūrė Gintarė.
Klaipėdos savivaldybės administracijos Komunikacijos ir rinkodaros skyrius patvirtino, kad apie Pasažo stotelėje apgadintą suoliuką informacija jau perduota atsakingiems specialistams ir jis bus sutvarkytas artimiausiu metu.
Savivaldybės duomenimis, periodiškai gaunama gyventojų pranešimų dėl apgadintų suoliukų.
Miesto inventoriaus priežiūrą ir remontą vykdo įmonė „Vakarų švara“, su kuria savivaldybė yra sudariusi sutartį. Paslaugų teikėjas kas mėnesį atlieka apie 20–30 suolų remonto darbų.
Savivaldybės atstovai taip pat priminė, kad turto gadinimo atvejai yra teisėsaugos institucijų kompetencija – už tokius pažeidimus taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė, priklausomai nuo padarytos žalos masto.
