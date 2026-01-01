Klaipėdiečio pavogtą dviratį iškart pardavė

Gavo 20 eurų
Vienoje socialinių tinklų grupėje klaipėdietis įkėlė dviračio nuotrauką ir nurodė, kad kažkas jį pavogė. Vyras veikiausiai vylėsi, kad atsiras mačiusiųjų nusikaltimą, o galbūt ir pavogtą dviratį.
„Pamirškite dviratį. Narkomanai juos vagia. Birželį pavogė ir mano. Vagis buvo pagautas, priduotas policijai. Vagis sakė, kad iškart dviratį pardavė kažkam už 20 eurų. Vyksta ikiteisminis procesas. Bet pinigų tikrai neatgausiu“, – savo patirtimi pasidalijo viena klaipėdietė.
Kita klaipėdietė feisbuko grupėje „Debreceno“ buvo įkėlusi įrašą, kuriame nurodė, kad kažkas įsilaužė į jos automobilį ir pavogė įmontuotą techniką.
Gvelbia ir iš parduotuvių
Klaipėdos miesto policijos komisariato (PK) pareigūnų teigimu, dažniausiai uostamiestyje fiksuojamos įvairių prekių vagystės iš parduotuvių, taip pat įvairių daiktų vagystės iš mažiau apsaugotų vietų, pavyzdžiui, dviračiai iš laiptinių, kiemų ar kitų viešų vietų, statybiniai įrankiai iš statybviečių ar sandėliukų ir kt.
Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Informacijos analizės skyriaus pareigūnų duomenimis, nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 gruodžio 30 d. Klaipėdos mieste dėl įvairaus pobūdžio vagysčių pradėti 823 ikiteisminiai tyrimai (pagal Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį).
Dėl smulkių vagysčių, sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo ar iššvaistymo (pagal Administracinių nusižengimų kodekso 108 straipsnio pirmą dalį) pradėtos 3 683 administracinės teisenos.
Nežinojo, kad yra apvogti
„Per 11 praėjusių metų mėnesių Klaipėdos mieste ikiteisminių tyrimų dėl vagysčių pradėta 41 mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. Per 11 mėnesių uostamiestyje pernai ištirtos 333 tokio pobūdžio nusikalstamos veikos. Pasak Klaipėdos miesto PK pareigūnų, atvejų, kai pavogti daiktai surandami ir grąžinami teisėtiems savininkams, būna. 2025 m. pasitaikė atvejų, kai pareigūnai įtariamuosius sulaikė ir pavogtų daiktų rado anksčiau, nei jų savininkai pastebėjo esantys apvogti. Jei daiktų rasti nepavyksta, žalos atlyginimo klausimas sprendžiamas ir teismo metu“, – nurodė uostamiesčio pareigūnai.
Jie taip pat pabrėžė, kad menkiau saugomas turtas visada vilioja ilgapirščius, tad patariama pagal galimybes įsirengti signalizaciją, vaizdo kameras, patikimus užraktus, automatinį apšvietimą ir pan.
Kaip saugoti turtą?
Savo namų turtą galima apsaugoti ne tik brangiomis techninėmis priemonėmis, bet ir laikantis elementarių saugumo taisyklių:
nepalikite kieme daiktų, kuriuos lengva pagrobti – dviračių, žoliapjovių ir pan.;
išvažiuojant iš namų būtinai uždarykite langus, užrakinkite duris ir įjunkite signalizaciją, jei tokia įrengta;
informuokite patikimus kaimynus, kad išvykstate, ir paprašykite prižiūrėti jūsų turtą;
neviešinkite internete informacijos apie brangius pirkinius, atostogas ar kitas išvykas;
dviračius viešumoje laikykite gerai matomoje vietoje ir būtinai prirakinkite;
keliaujant automobiliu, net ir trumpam sustojus, nepalikite vertingų daiktų, dokumentų automobilio salone, nepalikite atrakintų durų, atidarytų langų bei stoglangių;
automobilį nakčiai statykite saugomoje ar vaizdo kameromis stebimoje aikštelėje arba gerai apšviestoje vietoje, nepalikite jame vertingų daiktų, užvedimo raktelių;
apdrauskite turtą. Vagystės atveju draudimo išmoka sumažins nuostolius.
Naujausi komentarai