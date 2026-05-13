Klaipėdiečiui verslininkui už pasisavintus įmonės pinigus ir nuslėptus mokesčius teks sumokėti baudą

Bylos duomenimis, kaltinamasis nuo 2016 metų rugsėjo iki 2019 metų gruodžio pasisavino daugiau kaip 214 tūkst. eurų. Siekdamas nuslėpti lėšų trūkumą, dalies – 17,5 tūkst. eurų – už bendrovės parduotą nekilnojamąjį turtą gautų pajamų jis neįtraukė į apskaitą, o kitą dalį – daugiau kaip 196 tūkst. eurų – apskaitoje fiktyviai nurodė kaip išmokėtą tretiesiems asmenims.
Nuteistasis netikrais kasos išlaidų orderiais apskaitoje rodė, kad pirkėjams buvo grąžinti pinigai, nors faktiškai jie nebuvo išmokėti.
Teismas konstatavo, kad neapskaitydamas dalies realių finansinių operacijų ir apskaitoje registruodamas tikrovės neatitinkančius duomenis, nuteistasis apgaulingai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą.
Byloje taip pat nustatyta, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose PVM ir pelno mokesčio deklaracijose nebuvo deklaruota daugiau kaip 177 tūkst. eurų bendrovės pardavimo pajamų. Skaičiuojama, kad dėl to į valstybės biudžetą nesumokėta daugiau nei 63 tūkst. eurų mokesčių. Šią valstybei padarytą žalą nuteistasis atlygino teisminio proceso metu.
Iš nuteistojo bendrovės naudai priteista daugiau nei 214 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti.
Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
