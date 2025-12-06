 Klaipėdietį naktį sumušė nepažįstamasis

Klaipėdietį naktį sumušė nepažįstamasis

2025-12-06 10:38
Daiva Janauskaitė

Naktimis Klaipėdoje sutikti nepažįstamus asmenis nesaugu, net jei tai atsitinka prie daugiabučio namo, kur bet kuriuo paros metu atsiranda žmonių, žiūrinčių per langus. Tokioje situacijoje atsidūrė 44-erių vyras.

Klaipėdietį naktį sumušė nepažįstamasis
Klaipėdietį naktį sumušė nepažįstamasis / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Penktadienio naktį, apie 2 val., jis buvo Tauralaukyje prie vieno daugiabučio namo Jaunimo gatvėje, kai prie jo priėjo trys nepažįstami vyrai.

Staiga vienas jų šiam žmogui trenkė. Matyt, smūgis buvo stiprus, nes nukentėjusiajam prireikė medikų pagalbos.

Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties ekipažas įtarė, kad namie likti sužalotam žmogui būtų nesaugu ir išgabeno jį į ligoninę.

Vyras gydomas ligoninės stacionare.

Miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

Pareigūnai bandys aiškintis, ar nukentėjusysis papasakojo tiesą ir gal jo pasakojamas įvykio aplinkybes gali kas nors paliudyti.

Šiame straipsnyje:
klaipėdietis
sumušė nepažįstamas vyras
užpuolimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų