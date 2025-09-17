Klaipėdoje per gaisrą nukentėjo žmogus

Jo duomenimis, 18.48 val. gautas pranešimas, kad Taikos prospekte kilo gaisras.
Gaisro metu nukentėjo žmogus.
Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai, informacija apie įvykį perduota medikams ir policijai.
Klaipėdoje per gaisrą trečiadienį nukentėjo žmogus, pranešė Bendrasis pagalbos centras.
Jo duomenimis, 18.48 val. gautas pranešimas, kad Taikos prospekte kilo gaisras.
Gaisro metu nukentėjo žmogus.
Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai, informacija apie įvykį perduota medikams ir policijai.
Naujausi komentarai