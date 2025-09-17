 Klaipėdoje per gaisrą nukentėjo žmogus

2025-09-17 19:47
BNS inf.

Klaipėdoje per gaisrą trečiadienį nukentėjo žmogus, pranešė Bendrasis pagalbos centras.

Klaipėdoje per gaisrą nukentėjo žmogus / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Jo duomenimis, 18.48 val. gautas pranešimas, kad Taikos prospekte kilo gaisras.

Gaisro metu nukentėjo žmogus.

Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai, informacija apie įvykį perduota medikams ir policijai.

