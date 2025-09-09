Klaipėdoje prieš teismą stos narkotikų platintojai: tarp įtariamųjų – nepilnametė

Baudžiamojon atsakomybėn iš viso patraukti trys asmenys. 23 m. vaikinas įtariamas kvaišalų platinimu nepilnametei bei disponavimu nedideliu narkotinės medžiagos kiekiu be tikslo ją platinti. 31 m. vyras įtariamas narkotinių medžiagų platinimu, o nepilnametė mergina įtariama neteisėtu disponavimu nedideliu narkotinės medžiagos kiekiu be tikslo ją platinti.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2024 m. lapkričio mėn., gavus pranešimą iš vienos Klaipėdos gydymo įstaigos apie galimai narkotikais apsinuodijusią nepilnametę Klaipėdos rajono gyventoją.
Teisėsaugininkai išsiaiškino, kad nepilnametė apsinuodijo psichotropine medžiaga, kurią įtariama įgijo iš anksčiau neteisto, niekur nedirbančio 23 m. Klaipėdos rajono gyventojo.
2025 m. sausio mėn. Klaipėdoje, Tiltų g., KPONTV pareigūnai sulaikė minėtą 23 m. vaikiną, pas kurį rado narkotinės medžiagos – kanapių. Atlikę kratą pastarojo gyvenamojoje vietoje, policijos pareigūnai rado elektronines svarstykles bei smulkintuvą su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakais.
Tęsdami tyrimo veiksmus, uostamiesčio pareigūnai Klaipėdoje, Taikos pr., sulaikė kvaišalus 23 m. vaikinui įtariama platinusį, niekur nedirbantį, 31 m. klaipėdietį. Tą pačią dieną atlikę kratas 31 m. vyro gyvenamojoje vietoje bei automobilyje, pareigūnai rado kanapių, įvairių psichotropinių medžiagų, elektronines svarstykles bei dvejas trintuves.
Be to, pastarojo vyro gyvenamojoje vietoje buvo rasta kanapių, įtariama priklausančių anksčiau neteistai, nepilnametei klaipėdietei.
31 m. įtariamasis policijai gerai žinomas – anksčiau teistas už plėšimą, vagystę, neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis, antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimą arba pagrobtojo panaudojimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, sukčiavimą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisėtą prisijungimą prie informacinės sistemos, nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir jų platinimu.
23 m. ir 31 m. įtariamieji buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vėliau 31 m. vyrui paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, o 23 m. įtariamajam paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Nepilnametei paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Už neteisėtą disponavimą nedideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu be tikslo jas platinti numatyti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų.
Už narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimą nepilnamečiams numatytas laisvės atėmimas nuo 3 iki 12 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Naujausi komentarai