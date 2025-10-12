 Klaipėdos apskrityje įkliuvo girti vairuotojai

2025-10-12 11:49 diena.lt inf.

Šeštadienį, 12.42 val., Klaipėdos rajono Kulių kaime patikrinus 1960 metais gimusio automobilio „Škoda“ vairuotojo blaivumą, jam nustatytas 1,55 prom. neblaivumas.

Paaiškėjo, kad vyrui atimta teisė vairuoti. 

Pradėtas tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

Dar vienas apsvaigęs vairuotojas įkliuvo šeštadienio vakarą Palangoje.

21.40 val. Taikos gatvėje buvo sustabdytas automobilis „Mazda“. Nuo 1971 metais gimusio vairuotojo sklido stiprus alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli.

Asmuo vengė neblaivumo patikrinimo. 

Vairuotojas sulaikytas ir pristatytas į areštinę. Pradėtas tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

