Klaipėdos rajone priverstinai sustabdytas automobilis, o jo vairuotoja – sumušta

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato skelbiamoje informacijoje teigiama, kad ketvirtadienį 21.50 val. Klaipėdos rajone, kelyje Palanga–Klaipėda, ties Letūkų k., nenustatyti vyrai užpuolė moterį.
35 metų moteris važiavo automobiliu „Hyundai“, kai du nenustatyti automobiliai privertė moterį sustabdyti savo mašiną.
Iš vieno automobilio išlipo nepažįstamas vyras ir kelis kartus smogė moteriai.
Šio smurto proveržio motyvai nepateikiami.
Policijos komisariato atstovai įvykio nekomentavo ir tikino, kad apie tai reikėtų kalbėti su prokurorais.
Vakar prokuratūros atstovė paaiškino, kad tik ryte pradėtas tyrimas, dar net nepaskirtas tyrėjas, kuris imsis narplioti šį nusikaltimą.
Tyrimo eigą ir veiksmus kuruos ir koordinuos Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė, kuri taip pat dar neturėjo daugiau žinių.
Prieš kelis dešimtmečius panašūs tyrimai baigdavosi įvairiai. Neretai paaiškėdavo, kad smurto proveržis būdavo reketo išdava, taip nusikaltėliai norėdavo pagąsdinti prievartaujant aukų turtą. Ne kartą paaiškėdavo ir asmeniniai motyvai, kai sutuoktiniai ar mylimieji griebdavosi keršto samdydami nusikaltėlius.
Būta ir tokių atvejų, kai auka melagingai pranešdavo apie nebūtą nusikaltimą siekdama paslėpti savo nuodėmę ar nenorėdama atskleisti tikrųjų įvykio aplinkybių.
Pastaruoju metu panašių nusikaltimų neteko girdėti. Kur kas dažniau keliuose ar gatvėse vairuotojai konfliktuoja ar net susimuša dėl sukeltos avarinės situacijos.
Bet kad tamsiu paros metu vyrai vytųsi ir blokuotų kitą automobilį ir juo labiau smurtautų prieš moterį, tokių pranešimų dar nebuvo.
