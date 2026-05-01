Kruvinas konfliktas Klaipėdoje: girta moteris sužalojo vyrą

Balandžio 30-osios vakarą Klaipėdoje, Liubeko gatvėje esančiuose namuose, kilus konfliktui tarp kartu buvusių asmenų, neblaivi moteris sužalojo vyrą.
Policijos duomenimis, incidentas užfiksuotas apie 21.30 val. Nustatyta, kad 1972 metais gimusi moteris buvo neblaivi – jai nustatytas 1,73 prom. girtumas. Taip pat neblaivus buvo ir nukentėjęs 1988 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 1,70 prom. girtumas.
Sužalotas vyras medikų pagalbos atsisakė. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
