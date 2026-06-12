Lietuvos–Latvijos pasienyje užfiksuoti du pažeidimai

Iš viso buvo patikrinta 110 transporto priemonių. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai užfiksavo du pažeidimus pagal Administracinių nusižengimų kodekso 538 straipsnį dėl užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo LR, vykimo per LR tranzitu ar išvykimo iš LR tvarkos pažeidimo. Šis pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 70 iki 300 eurų.
Tokio pobūdžio bendrus patikrinimus Lietuvos ir Latvijos pareigūnai rengia reguliariai, bent kartą per ketvirtį.
Patikrinimą vykdė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, VSAT bei Latvijos Respublikos valstybinės policijos Kuržemės regiono policijos ir Latvijos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
Naujausi komentarai