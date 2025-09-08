Naktį – tragiškas gaisras Palangoje

Gaisras bute kilo apie rugsėjo 8 d. 1.15 val., žuvo 1944 metais gimusi moteris, išdegė patalpa.
Palangoje, Laukų gatvėje, pirmadienio naktį bute kilo gaisras, žuvo garbaus amžiaus moteris, pranešė Policijos departamentas.
Gaisras bute kilo apie rugsėjo 8 d. 1.15 val., žuvo 1944 metais gimusi moteris, išdegė patalpa.
Gaisro priežastis nustatinėjama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
