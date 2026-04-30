Neblaivus vyras puldinėjo praeives: nukentėjo dvi moterys

Socialiniuose tinkluose trečiadienio vakarą pasklido žinia, kad ties Debreceno gatve, pėsčiųjų take, kažkoks vyras priėjo prie 35 metų moters, vaikštinėjusios su dviem vaikais, ir jai spyrė.
Moteris nugriuvo ir susižeidė. Visa tai vyko apie 19 val., kai aplinkui buvo daug žmonių. Nukentėjusioji apie ta pranešė policijai ir grįžusi namo sulaukė uniformuotų pareigūnų. Ji detaliai apibūdino skriaudiką. Pareigūnai tikėjosi, kad moteris pažins įtariamąjį iš nuotraukų ir rodė jai galimo skriaudiko atvaizdą.
Tuo metu socialiniuose tinkluose pasklidusi žinia sprogdino klaipėdiečių emocijas. Žmonės rašė, kad šis vyras paprastai vilki raudoną striukę, nešioja pilkas pirštines, kartais veidą dengia juoda kepure-kauke. Kažkas iš apibūdinimo atpažino ne kartą matytą, įtartinai besielgiantį vyrą ir paskelbė jo nuotrauką. Kiti rado jo profilį socialiniuose tinkluose ir jį taip pat paviešino. Tai padėjo atpažinti įtariamąjį.
Nukentėjusioji patvirtino, kad tai tikrai tas asmuo, kuris ją nuskriaudė. Paaiškėjo, kad policininkai šį vyrą gerai žino, jis jau buvo teistas už panašius smurtinio pobūdžio nusikaltimus. Maža to, pareigūnai su juo tądien jau bendravo, kai jis taip pat smurtavo prieš kitą, vyresnę, moterį. Apie 16 val. ties Baltijos prospektu, vieno namo kieme, jis pastūmė 68-erių moterį ir ši susižalojo. Medikai ją išvežė į ligoninę.
Įtariamasis tada buvo sulaikytas, jam buvo įteiktas šaukimas į apklausą policijoje.
Tuo metu dar nebuvo žinoma, kad moteris patyrė kaulų lūžį. Po antrojo šio asmens išpuolio policininkai paskambino įtariamajam. Jis atsiliepė, bet bendrauti su pareigūnais nepanoro. Tačiau tas trumpas laikas, kai įtariamasis atsiliepė, pareigūnams leido suprasti, kad jis yra kažkur prie judrios gatvės, ragelyje buvo girdimi važiuojančių automobilių garsai.
Policininkai sutelkė pajėgas ir išsiskirstė ieškoti nurodyto asmens. Po 22 val. jis buvo sulaikytas netoli Baltijos prospekto žiedinės sankryžos. Nustatyta, kad 31 metų vyras buvo girtas (2,07 prom.). Jis nugabentas į policijos komisariatą ir uždarytas į areštinę.
Tuo pat metu socialiniuose tinkluose pasirodė raginimas susiorganizuoti ir drauge gaudyti moteris nuolat skriaudžiantį vyrą. Mat žmonės teigė, kad šis asmuo atkreipė daugelio gyventojų dėmesį neadekvačiu elgesiu ir smurtiniais veiksmais. Buvo panašu, kad Klaipėdoje pasikartos Kauno įvykiai, kai žmonės patys sulaikė dviejų merginų nužudymu įtariamą jaunuolį.
Miesto policijos komisariato vadovas Gintautas Pocevičius teigė, kad visuomenės iniciatyva nėra smerktina. Tik tokius veiksmus reikėtų derinti su policija, kad gero norintys žmonės patys netaptų kaltininkais, jeigu sulaikę įtariamą asmenį nesugebėtų suvaldyti savo emocijų.
G. Pocevičius patikino, kad bus kreiptasi į teismą prašant sankcionuoti įtariamojo suėmimą ilgesniam laikui. Tikėtina, kad tyrimo metu sieksima aiškintis, ar įtariamasis turi psichikos problemų ir gali atsakyti už savo veiksmus.
Neatmetama tikimybė, kad pradėtame ikiteisminiame tyrime atsiras daugiau nukentėjusiųjų, kurios iki šiol nesikreipė į policiją, bet patyrė šio asmens smurtą.
