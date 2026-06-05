Nepraraskite budrumo: policija įspėja – vasarą itin suaktyvėjo viena sukčių schema

Policijos pareigūnai dalijasi vieno klaipėdiečio istorija. Vyras pagal skelbimą internete ketino išsinuomoti butą. Nieko blogo neįtariantis gyventojas sutartą sumą pervedė „nuomotojui“, su kuriuo susisiekti nebepavyko. Nukentėjusysis neteko 443 eurų. Policija pradėjo tyrimą dėl sukčiavimo.
Kaip neapsigauti?
Pabrėžiama, kad įtarimų turėtų sukelti neįtikėtinai žema kaina už prabangų būstą. Taip pat kai apsimetėliai reikalauja skubiai pervesti užstatą, nes tikina, kad yra daugiau susidomėjusių butu. Be to, tokie „nuomotojai“ vengia susitikti gyvai ar parodyti patalpas.
„Patariame – prieš pervesdami pinigus, patikrinkite, ar toks pastatas apskritai egzistuoja, ar nuotraukos nėra pavogtos iš kitų svetainių, pasidomėkite atsiliepimais ir niekada nemokėkite visos sumos aklai“, – pabrėžia policijos pareigūnai.
Dar vienas sukčiavimo atvejis fiksuotas ketvirtadienį. Tą dieną į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi 2001 metais gimusi moteris. Nukentėjusioji nurodė, kad ketino įsigyti butą ir į „pardavėjo“ sąskaitą pervedė 2 tūkst. eurų.
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