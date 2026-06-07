Netoli kranto Smiltynėje – skenduolio kūnas

Oficialiame pranešime teigiama, kad šeštadienį, apie 8 val. ryto, jūroje aptiktas nenustatytos tapatybės apie 30 metų amžiaus vyro kūnas be išorinių smurto požymių.
Primename, kad gegužės 23-ąją Melnragėje žmonės matė, kaip paplūdimyje bėgdamas vyras nusimetė visus rūbus ir puolė į šaltą jūrą.
Kai atvyko ugniagesiai gelbėtojai jis plūduriavo jūros paviršiuje, bet kai gelbėtojų valtis buvo vos už poros dešimčių metrų nuo jo, žmogus paniro.
Tądien buvo surengta paieška – žvalgytasi dronu ir iš sraigtasparnio, bet aptikti žmogaus nepavyko. Kasdien po šio įvykio Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos gelbėtojai valtini plaukė ieškoti skenduolio, bet iki šeštadienio šios paieškos buvo bevaisės.
Ar Smiltynėje rastas skenduolis yra ieškoto vyro kūnas, kol kas nepranešama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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