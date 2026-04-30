 Pabėgimas iš ligoninės baigėsi tragiškai: mirė policijos pareigūnų sulaikomas vyras

Teko panaudoti elektrošoko prietaisą
2026-04-30 15:52
Daiva Janauskaitė

Ketvirtadienio vidurdienį Klaipėdoje didelės policijos pajėgos bandė sulaikyti iš gydymo įstaigos pabėgusį vyrą. Sulaikymo metu jam prireikė medikų pagalbos, o galiausiai gaivinamas mirė.

Pabėgimas iš ligoninės baigėsi tragiškai: mirė policijos pareigūnų sulaikomas vyras / Portalo klaipeda.diena.lt skaitytojo nuotr.

Pirmoje dienos pusėje policijos pareigūnams buvo pranešta, kad iš ligoninės psichiatrijos padalinio Baltikalnio gatvėje pabėgo 58 metų vyras.

Netrukus pareigūnai pamatė ramentais besiramsčiuojantį vyrą Tilžės gatvėje ir ėmėsi jo sulaikymo.

Atrodo, kad vyras priešinosi, gindamasis ramentu jis prakirto policininkei galvą. Todėl į įvykio vietą teko kviesti Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties ekipažą. Nepatvirtintais duomenimis, policininkei teko siūti žaizdą.

Į tą pačią vietą netrukus buvo iškviestas dar vienas medikų ekipažas. Sulaikomam vyrui sutriko sveikata. Gaivinamas medikų jis mirė.

Mirties priežastis dar bus tiriama. Sulaikant šį vyrą pareigūnai panaudojo elektrošoko prietaisą. Ar tai galėjo tapti šio asmens mirties priežastimi, kol kas nežinia.

Šiuos įvykius pastebėjo Tilžės gatve ties Malūno tvenkiniu važiavę ir ėję žmonės. Daugelį nustebino penkios policijos mašinos ir du medikų automobiliai.

Ko gero, bus atliekamas ir tarnybinis patikrinimas, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, ar pareigūnai elgėsi neperžengdami įgaliojimų ribų.

Nesupratau
Tam žmogeliui buvo apribota ar atimta laisvė, kad jį reikėjo sulaikinėti? Nenustoju stebėtis. Žudikai, plėšikai ir prievartautojai laisvai gatvėmis vaikštinėja, o čia elektrošoką naudojo prieš invalidą su ramentais. Kreivų veidrodžių karalystė kažkokia.
ane?
Žmogus buvo gydomas normalioje , o ne spec ligoninėje, vadinasi aplinkiniams jis nekėlė grėsmės, bet kai tik isikiša policija žmogus akimirksniu tampa pavojingu aplinkai ir jiems tenka taikyti įvairias, tame tarpe ir spec priemones - kuo tai baigiasi , mes matome.
FAKTAS
MATYT VYRAS PASAKĖ KAD KRYMAS RUSIJOS..VAT POLICAJAI IR UŽBOMBINO..NIEKO NAUJO....
