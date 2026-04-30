Pabėgimas iš ligoninės baigėsi tragiškai: mirė policijos pareigūnų sulaikomas vyras

Pirmoje dienos pusėje policijos pareigūnams buvo pranešta, kad iš ligoninės psichiatrijos padalinio Baltikalnio gatvėje pabėgo 58 metų vyras.
Netrukus pareigūnai pamatė ramentais besiramsčiuojantį vyrą Tilžės gatvėje ir ėmėsi jo sulaikymo.
Atrodo, kad vyras priešinosi, gindamasis ramentu jis prakirto policininkei galvą. Todėl į įvykio vietą teko kviesti Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties ekipažą. Nepatvirtintais duomenimis, policininkei teko siūti žaizdą.
Į tą pačią vietą netrukus buvo iškviestas dar vienas medikų ekipažas. Sulaikomam vyrui sutriko sveikata. Gaivinamas medikų jis mirė.
Mirties priežastis dar bus tiriama. Sulaikant šį vyrą pareigūnai panaudojo elektrošoko prietaisą. Ar tai galėjo tapti šio asmens mirties priežastimi, kol kas nežinia.
Šiuos įvykius pastebėjo Tilžės gatve ties Malūno tvenkiniu važiavę ir ėję žmonės. Daugelį nustebino penkios policijos mašinos ir du medikų automobiliai.
Ko gero, bus atliekamas ir tarnybinis patikrinimas, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, ar pareigūnai elgėsi neperžengdami įgaliojimų ribų.
