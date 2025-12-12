 Parduotuvėje Klaipėdoje mirė moteris

2025-12-12 09:54
BNS inf.

Parduotuvėje ketvirtadienį popiet mirė moteris. Ją bandė atgaivinti medikai.

Parduotuvėje Klaipėdoje mirė moteris / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

