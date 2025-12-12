Parduotuvėje Klaipėdoje mirė moteris

Kaip nurodė Klaipėdos apskrities policija, apie 16.09 val. buvo gautas pranešimas, kad M. Mažvydo alėjoje esančioje parduotuvėje mirė medikų gaivinta 1945 metais gimusi moteris.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Parduotuvėje ketvirtadienį popiet mirė moteris. Ją bandė atgaivinti medikai.
Kaip nurodė Klaipėdos apskrities policija, apie 16.09 val. buvo gautas pranešimas, kad M. Mažvydo alėjoje esančioje parduotuvėje mirė medikų gaivinta 1945 metais gimusi moteris.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai