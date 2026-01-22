Pas šilutiškį – Švedijos policijos ieškotos sniego rogės

Antradienį, sausio 22 d., Latvijos pasienyje, magistraliniame kelyje Klaipėda–Liepoja, ties Būtingės gyvenviete, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti iš kaimyninės valstybės ką tik atvykusį automobilį „Mercedes-Benz Sprinter“ su priekaba. Transporto priemonę su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 38-erių šilutiškis.
Vairuotojas pateikė tvarkingus automobilio dokumentus, tačiau priekaboje gabenamos sniego rogės „Lynx 59 Ranger STD“ su švediškais registracijos numeriais pasieniečiams iš karto sukėlė įtarimų. Patikrinus duomenų bazes, nustatyta, kad šių rogių, kurios paskelbtos pavogtomis, nuo 2025-ųjų liepos ieško Švedijos policija.
Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos sulaikytasis buvo paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
Ieškomos sniego rogės laikinai saugomos viename iš VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės padalinių.
