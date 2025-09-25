 Plungės rajone apvirto automobilis: per avariją nukentėjo trys žmonės

Tarp nukentėjusiųjų – du nepilnamečiai
2025-09-25 11:29
Gytis Pankūnas (ELTA)

Plungės rajone trečiadienį nuo kelio nulėkus ir apvirtus automobiliui, per avariją nukentėjo trys žmonės, pranešė policija.

Policija
Policija / A. Ufarto/ ELTOS nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13 val. Sausdravėnų kaime vaikinas, gimęs 2006 m., vairuodamas transporto priemonę „VW Golf“, nepasirinko saugaus greičio, neatsižvelgė į oro sąlygas ir kelio reljefą, kelio vingyje nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir kelis kartus vertėsi.

Anot policijos, per eismo įvykį sužaloti ir medikams perduoti automobilio keleiviai: pilnametis vaikinas, gimęs 2007 m., ir du nepilnamečiai – mergina, gimusi 2007 m., ir vaikinas, gimęs 2008 m.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

