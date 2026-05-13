Po apgavystės – nauja afera

Atrodo, kad būtent taip atsitiko 46 metų klaipėdiečiui, kuris kreipėsi į policiją ir pranešė praradęs per 77 tūkst. eurų.
Pasak šio vyro pareiškimo policijai, jis prarado investuotus pinigus ir dėl to buvo nusiminęs, tad kai jam vėl paskambino rusiškai kalbantis asmuo ir pradėjo su juo kalbėti apie investavimą, vyras pasiguodė, kad kartą jau buvo apgautas.
Taip pokalbis pakrypo netikėta nukentėjusiajam linkme – paslaugusis pašnekovas patikino galintis padėti atgauti investuotus pinigus.
Kiek laiko žmogus buvo mulkinamas, policijos atstovai nepraneša, bet faktas, kad per kelis kartus sukčiai iš jo išviliojo dar 77 011 eurų.
Klaipėdos apskrities vyriausiajame komisariate po šio pareiškimo pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Neseniai Lietuvos policijos pareigūnai drauge su kolegomis Ukrainoje demaskavo gaują sukčių, viliojusių Lietuvos žmonių pinigus. Kad atgautų prarastus eurus, nukentėjusieji turėjo dar kartą susisiekti su policija ir oficialiai pateikti prašymą.
Vienas nukentėjusiųjų užkibo ant apgavikų jauko važiuodamas į policijos komisariatą. Pakeliui jam paskambino nepažįstamas rusakalbis asmuo ir pradėjo kalbą apie investavimą. Vyras pasiguodė, kad jau buvo apgautas ir dabar važiuoja į policiją, kur turės sutvarkyti būtinus formalumus dėl žalos atlyginimo.
Nepažįstamasis beregint sumojo, kad gali nesunkiai pasipelnyti, tad ėmė aiškinti esąs teisininkas ir ne vienam žmogui tokioje situacijoje padėjo labai greitai susigrąžinti prarastus pinigus.
Nukentėjusysis patikėjo, kad, pervedęs nepažįstamam asmeniui 500 eurų, išvengs ilgų formalumų ir jau po ketvirčio valandos savo sąskaitoje pamatys visus išviliotus pinigus.
Nukentėjusysis padiktavo visus savo asmens ir banko duomenis, bet nei po 15 minučių, nei vėliau prarastos sumos nepamatė. Taigi žmogus, kol nuvyko į policiją, prarado dar pusę tūkstančio eurų.
