Rasta anksčiau Šilutės rajone dingusi moteris (Atnaujinta)

2025-10-17 14:00
ELTOS inf.

Policija rado Šilutės rajone anksčiau dingusią Vaidą Būdvytytę (gim. 1972 m.).

