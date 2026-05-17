 Rumpiškės gatvėje – gaisras

2026-05-17 18:45 diena.lt inf.

Klaipėdoje, Rumpiškės g. 20, netoli parduotuvės „Aibė“, kilo gaisras renovuojamo namo teritorijoje.

Pirminiais duomenimis, užsidegė šalia pastato sukrautos statybinės medžiagos, o ugnis greitai išplito ir sudegė netoliese stovėjęs biotualetas, įvairios statybinės medžiagos bei namo pamatai.

Į įvykio vietą operatyviai atvykę gaisrininkai gaisrą greitai lokalizavo ir užgesino, todėl liepsnoms nepavyko išplisti plačiau.

Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovų teigimu, žmonės įvykio metu nenukentėjo.

Šiuo metu gaisras jau visiškai užgesintas, situacija suvaldyta, o aplinkiniams pavojaus nėra.

Gyventojai raginami elgtis atsakingai ir atsargiai laikyti degias medžiagas, ypač vykstant statybos ar renovacijos darbams.

Feisbuko grupės  „Klaipėdos reidai II“ vaizdo įrašas.

