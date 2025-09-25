Šilutės rajono ligoninėje vyras sužeidė policininką

Kaip rugsėjo 25 d. pranešė Policijos departamentas, 1996 metais gimęs vyras buvo sulaikytas už viešosios tvarkos pažeidimą ir pristatytas į ligoninę.
Asmuo apie 13 val. nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, aktyviais veiksmais jiems priešinosi ir sužalojo Šilutės rajono komisariato policijos pareigūną, gimusį 2000 metais.
Policininkas, suteikus medicininę pagalbą, toliau tęsė tarnybą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
