Buvęs Brazilijos prezidentas po kritimo kalėjimo kameroje išvežtas į ligoninę

Policijos gydytojas, po incidento apžiūrėjęs J. Bolsonarą, pareiškė, kad gydymas ligoninėje nėra reikalingas ir rekomendavo tik stebėjimą. Policija kalbėjo apie „lengvus sužalojimus“. Tačiau buvusio prezidento advokatai reikalavimo apžiūros klinikoje.
Aukščiausiojo teismo teisėjas Alexandre de Moraesas seniai žinomas kaip J. Bolsonaro priešininkas. Jis sausio pradžioje atmetė prašymą dėl sveikatos problemų perkelti radikalų politiką iš kalėjimo į namų areštą. Tačiau dabar galiausiai pritarė jo perkėlimui į ligoninę.
J. Bolsonaras didžiausiai Lotynų Amerikos šaliai vadovavo nuo 2019 iki 2022 m. Praėjusį rugsėjį jis buvo pripažintas kaltu kurstęs savo šalininkus 2023 m. sausio 8 d. šturmuoti Aukščiausiąjį teismą, prezidento rūmus ir Kongresą, kad po savo pralaimėjimo 2022 m. rinkimuose nuverstų dabartinį kairiųjų pažiūrų prezidentą L. I. Lula da Silvą. J. Bolsonaras buvo nuteistas 27 metus kalėti.
Buvęs prezidentas prieš pradėdamas atlikti bausmę lapkritį kurį laiką gyveno namų arešto sąlygomis, tačiau buvo nusiųstas į kalėjimą keletą dienų pirma laiko, nes bandė sugadinti savo elektroninę apykoję.
Kūčių vakarą ultradešiniojo sparno politikas buvo perkeltas iš kalėjimo į ligoninę ir operuotas dėl kirkšnies išvaržos. Be to, jam atlikta papildoma procedūra – diafragmą kontroliuojančio diafragminio nervo blokada dėl pasikartojančių žagsėjimų.
J. Bolsonaras kovoja su sveikatos problemomis nuo tada, kai 2018 m. prezidento rinkimų kampanijos metu buvo peiliu sužalotas į pilvą, ir dėl patirtų sužalojimų jam buvo atliktos kelios operacijos. Neseniai jam taip pat buvo diagnozuotas odos vėžys.
Naujausi komentarai