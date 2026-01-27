Skuodo rajono savivaldybės darbuotojui priklausančiose patalpose rasta dešimt litrų alkoholio

Apie dešimt litrų skysčio, skleidžiančio stipriems namų alkoholiniams gėrimams būdingą kvapą, rasta pas 1960 metais gimusį vyrą aplinkos apsaugos specialistams atliekant patikrinimą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.
Už šį pažeidimą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Naujausi komentarai