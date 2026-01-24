Sukčiai iš trijų asmenų išviliojo daugiau nei 37 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, penktadienį į policiją kreipėsi vyras (gimęs 1960 metais), kuris pareiškė, kad sausio 22 dieną Klaipėdoje jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, kurie prisistatę banko darbuotoju ir policijos pareigūnu, išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir pasisavino 15 tūkst. eurų.
Tuo metu penktadienį į policiją besikreipusi moteris (gimusi 1945 metais) pareiškė, kad sausio 22 dieną Klaipėdoje jai paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, kurie prisistatę telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 10,75 tūkst. eurų.
Be to, penktadienį popiet į policiją kreipėsi moteris (gimusi 1972 metais), kuri teigė, kad sausio 21 dieną apie 14.30 val. Vilniuje, jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, į jos banko sąskaitą pervedus pinigus iš įvairių asmenų sąskaitų, bei moteriai išgryninus juos bankomate, apgaulės būdu išviliojo 11,35 tūkst. eurų.
Dėl įvykių pradėti tyrimai.
