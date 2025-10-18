Sukėlė pasipiktinimo pliūpsnį: iš siuvyklos vyras paėmė paramą vaikams

Incidentas įvyko šios savaitės pradžioje. Pavogta aukų dėžutė priklausė fondui „Veik“, kurio įkūrėjas yra klaipėdietis Michailas Andrijanovas.
„Mes suradome tą žmogų per pusvalandį. Dirbu su benamiais, tas tinklas labai platus, jie vieni kitus pažįsta. Tad tai – vargšas žmogus, turintis sveikatos problemų. Negaliu teigti, kad ten jis, nes o jeigu ne? Nors jau keturi šaltiniai nurodė, kad tai galėtų būti jis“, – sakė M. Andrijanovas.
Atvejai, kai dingsta aukų dėžutės, fiksuojami ne pirmą kartą. Apie šį incidentą pranešta policijai, tad veikiausiai įtariamas asmuo greitai bus sučiuptas.
Anot fondo įkūrėjo, labiausiai pagailo siuvyklos darbuotojų.
„Paskambino vos ne verkdami. Nuraminau, kad viskas gerai. Bus tų dėžučių. Tai ne pirmas atvejis. Mes labai filosofiškai į tai žiūrime“, – sakė pašnekovas ir pridūrė, kad iš viso Klaipėdoje yra apie dešimt šių aukų dėžučių.
Kartą per du mėnesius M. Andrijanovas kartu su bičiuliu apvažiuoja, surenka pinigus ir vyksta į parduotuvę. Ten nuperka vaikams skirto apatinio trikotažo ir veža šeimoms.
„Fondas taip pat teikia paramą sunkiai gyvenančioms šeimoms, vienišiems žmonėms, pabėgėliams iš Ukrainos ir kitų šalių, padeda su būtiniausiais daiktais – nuo rūbų ir avalynės iki higienos priemonių ar maisto“, – kalbėjo M. Andrijanovas.
Klaipėdos apskrities VPK Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Kažukauskienė nurodė, kad toks pranešimas buvo gautas. Jos teigimu ir Klaipėdos m. PK pareigūnų duomenimis, spalio 14 dieną per epolicija.lt buvo gautas pranešimas, kad spalio 13 d. Klaipėdoje, Laukininkų g., įmonės patalpose, nuo stalo, buvo pavogta aukų dėžutė. Pradėta administracinė teisena pagal Administracinių nusižengimų kodekso 108 straipsnį.
Naujausi komentarai