Sulupės gatvėje – keistas vyriškis su šluoste

Klaipėdietis pasidalino istorija ir nurodė, kad naktį iš pirmadienio į antradienį prie Sulupės g. 18 namo nepažįstamas vyriškis galėjo apgadinti kelis kieme stovėjusius automobilius.
„Gal kažkas iš stovinčių šalia garažų automobilių aikštelėje turi registratorius ir galėjo užfiksuoti asmenį? Vyrukas buvo pasiruošęs „pamokymui“ ir iškart atėjo su skuduriuku atlankstyti trijų automobilių valytuvus (ko gero, pirštų antspaudus bijojo palikti). Negana to, nuėjęs prie šiukšlinių rado didžiulę lentą, kurią tiesiog numetė šalia garažų stovinčių automobilių. Visa tai yra užfiksuota. Tačiau norėtųsi gauti daugiau medžiagos, ar tai mūsų rajono kaimynas. Saugokime savo ir kitų turtą“, – įspėjo pilietiškas klaipėdietis ir pridūrė, kad veiksmas tąnakt vyko apie 2.30 val.
Netrukus buvo įkeltas ir vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip tamsiai apsirengęs vyriškis prieina su šluostę primenančiu daiktu ir tarsi atlenkia vieno automobilio valytuvą.
Po to jis nueina iki netoli stovinčių šiukšlių konteinerių, pakelia daiktą, panašų į didelę lentą, ir nueina.
Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, nurodytu laikotarpiu apie automobilių apgadinimą Sulupės g. pranešimų nėra gauta. Automobilių savininkai dar nesikreipė į pareigūnus.
Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus pareigūnų duomenimis, šiais metais Klaipėdoje pradėta 17 ikiteisminių tyrimų dėl apgadintų transporto priemonių.
Pareigūnų teigimu, dažniausiai automobiliai nukenčia populiariausiose stovos vietose – daugiabučių namų kiemuose, gatvėje arba automobilių stovėjimo aikštelėse.
Automobiliuose veikiantis registratorius tokiais atvejais gali padėti greičiau nustatyti pažeidėjus.
