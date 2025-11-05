Teismui perduota byla dėl atrakcione iškritusių žmonių: prieš teismą stos įrenginio savininkas

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2024 m. liepą kaltinamasis, būdamas atrakciono savininku ir naudotoju, įtariama, pažeidė teisės aktų reikalavimus, nesilaikė naudojamam įrenginiui keliamų Europos Sąjungos standartų ir nesiėmė visų būtinų saugumo priemonių, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, pranešė prokuratūra.
Incidentas, per kurį nukentėjo suaugęs vyras ir mažametis vaikas, įvyko praėjusių metų vasarą Jūros šventės metu.
Vyras ir vaikas iškrito iš atrakciono „Aštuonkojis“. Tyrimo duomenimis, supimosi atrakcionu pabaigoje, pasirodžius dūmų imitacijai, vaikas supanikavo ir stojosi, o kartu buvęs vyras bandė jį sulaikyti, tačiau atsidarė keleivių apsaugos įtaisas. Metalinei užtvarai atsidarius, abu asmenys, veikiami inercijos, iškrito iš atrakciono ir atsitrenkė į kitas šalimais buvusias konstrukcijas. Dėl užkliuvimo bei kritimo žmonės patyrė nesunkų ir nežymų sveikatos sutrikdymus.
Atrakciono savininkas kaltinamas ir tuo, kad neturėdamas tinkamos kvalifikacijos, įrenginio gamintojo techninių ir naudojimo dokumentų, neužtikrino atrakciono atitikties saugumo reikalavimams, kad būtų įrengti tinkami ir papildomi keleivių, ypač mažamečių vaikų, apsaugos įtaisai ir priemonės, kurie nebūtų lengvai pasiekiami bei pašalinami važinėjimosi metu. Manoma, kad tokiu būdu atrakciono savininkas vykdė potencialiai pavojingo įrenginio – keleivių vežimo – veiklą, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir Europos Sąjungos standartų.
Baudžiamasis kodeksas už nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.
Baudžiamoji byla perduodama nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui.
