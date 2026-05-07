 Trys plungiškiai kaltinami kokaino laikymu ir platinimu

2026-05-07 11:42
BNS inf.

Dvi moterys ir vyras iš Plungės kaltinami neteisėtu disponavimu kokainu turint tikslą platinti šią narkotinę medžiagą, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Trys plungiškiai kaltinami kokaino laikymu ir platinimu / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Klaipėdos apylinkės teismui perduotos baudžiamosios bylos duomenimis, dvi 32 ir 36 metų Plungės gyventojos, veikdamos bendrininkų grupe, nuo 2025 metų birželio iki spalio neteisėtai disponavo kokainu ir jį platino.

Narkotinės medžiagos, įtariama, buvo perduodamos paslepiant jas gyvenamųjų namų laiptinėse bei viešose vietose.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, viena kaltinamoji, kaip įtariama, įgydavo ir laikydavo kokainą, o kita vykdydavo narkotinių medžiagų pardavimą vartotojams. Už tai jai buvo atsilyginama dalimi gautų pinigų bei kvaišalais.

Tyrimo duomenimis, vienu atveju prie nusikalstamos veikos prisidėjo 39-erių plungiškis, kuris, žinodamas apie neteisėtą veiklą, padėjo pernešti didesnį kiekį kokaino keičiant jo laikymo vietą.

32-ejų kaltinamoji anksčiau ne kartą teista, taip pat už labai sunkius nusikaltimus, susijusius su narkotikų laikymu ir platinimu. Naujas nusikalstamas veikas ji, įtariama, galėjo padaryti su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės vykdymo laikotarpiu.

Šiai kaltinamajai buvo skirtas suėmimas, perdavus bylą teismui, kardomoji priemonė jai pakeista į intensyvią priežiūrą.

Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas dėl dvylikos nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis. Su pirkėjais susiję ikiteisminiai tyrimai buvo atskirti, jiems jau paskirtos bausmės.

