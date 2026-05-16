Uostamiesčio pareigūnams – įtempta para: netrūko nusikaltimų

Į Klaipėdos ligoninę penktadienį apie 14 val. kreipėsi 2014 metais gimęs nepilnametis. Berniukas nurodė, kad tą pačią dieną Baltijos prospekte jį sumušė kitas nepilnametis. Nukentėjusiajam suteikta medicininė pagalba, jis gydomas ambulatoriškai.
Dar vienas skaudus atvejis užfiksuotas Kretingoje. Į policiją kreipėsi 1934 metais gimusi moteris, kuri pranešė, kad jai paskambinęs nepažįstamas vyras prisistatė policijos pareigūnu ir apgaulės būdu išviliojo net 14 tūkst. eurų.
Nuo sukčių nukentėjo ir dar viena moteris – Klaipėdos miesto policijos komisariate gautas pareiškimas, kad iš jos per kelis kartus buvo išviliota 13 tūkst. eurų.
Taip pat pradėtas tyrimas po to, kai 1985 metais gimusi moteris pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos neteisėtai pasisavinta daugiau nei 1,1 tūkst. eurų.
Klaipėdoje netrūko ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių incidentų. Taikos prospekte esančiame bute pareigūnai aptiko baltos spalvos miltelių, panašių į narkotines medžiagas, psichotropinius vaistus, dvi svarstykles bei maišelius su medžiagų likučiais. 1983 metais gimusiai moteriai įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.
Minijos gatvėje, viešoje vietoje, pas 1987 metais gimusį vyrą rasta augalinės kilmės, įtariamai narkotinė medžiaga bei smulkintuvas su medžiagų likučiais. Pradėtas tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Pareigūnams įkliuvo ir neblaivūs vairuotojai. Liepojos gatvėje automobilio „Mercedes Benz“ vairuotojai, gimusiai 1973 m. nustatytas 1,70 promilės neblaivumas po to, kai jos vairuojamas automobilis apgadino kitą transporto priemonę stovėjimo aikštelėje.
Tilžės gatvėje sustabdytam „Renault“ vairuotojui, gimusiam 1983 m. nustatytas 1,82 promilės neblaivumas. Paaiškėjo ir tai, kad vyras neturėjo teisės vairuoti. Kretingoje sustabdytas „Ford C-Max“ vairuotojas taip pat buvo stipriai apgirtęs – jam nustatytas 2,47 promilės neblaivumas.
Dar vienas incidentas užfiksuotas Herkaus Manto gatvėje. 1981 metais gimęs vyras, būdamas neblaivus, pasikėsino pavogti automobilį „Ford“, kurio vertė siekia apie 7,5 tūkst. eurų. Vyrui nustatytas 2,60 promilės neblaivumas, jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Policija taip pat tiria turto sugadinimo atvejį – gegužės 7-osios vakarą Tiltų gatvėje du nenustatyti asmenys išdaužė maitinimo įstaigos vitrininį langą ir pasišalino – žala tikslinama.
Plungėje viešoje vietoje pas vyrą rasta 1000 cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis bei šovinys, prisegtas prie raktų ryšulio. Dėl šio įvykio taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas.
