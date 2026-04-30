Vairuotojas sukėlė įtarimų: jo sodo name atlikta krata

Klaipėdos rajone, Gargžduose, trečiadienio rytą policija sustabdė automobilį „Renault Megane“. Pas 1986 metais gimusį vairuotoją rastos trys suktinės su, kaip įtariama, augalinės kilmės narkotinėmis medžiagomis.
13.21 val. įtariamojo sodo name, esančiame Vaitelių kaime, buvo atlikta krata, rasta dešimt vazonų su, kaip įtariama, augalinės kilmės narkotinėmis medžiagomis.
Anksčiau teistam įtariamajam skirta kardomoji priemonė – dokumento paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
