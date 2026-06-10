Vyras pareigūnams atnešė signalinį revolverį

Anot Tauragės policijos, birželio 5 d. apie 13 val. į Šilutės rajono policijos komisariatą vyras (gim. 1957 m.) atnešė signalinį revolverį „RG 79 ROHM“ su šoviniais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Naujausi komentarai