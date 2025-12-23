Uostamiestyje sukiojasi automobilių niokotojas

Klaipėdietė įkėlė vaizdo įrašą, kuriame matyti apgadinti automobiliai.
„Kuncų g. kieme (prie Kuncų g. 4 ir 6 kiemų) subraižė beveik visas čia buvusias mašinas. „Pereita“ raktu. Turime vieną įtariamąjį, kuris galėjo taip pasielgti. Jeigu ir jūsų mašiną subraižė, parašykite, prašau“, – į kaimynus socialinių tinklų grupėje kreipėsi moteris.
Manoma, kad kažkas mašinas apgadino savaitgalį.
„Ne pirmas kartas, dvi dienas iš eilės“, – komentavo vienas klaipėdietis ir pridūrė, kad įtariamas automobilių niokotojas veikiausiai ateina iš Rimkų ir buvo pastebėtas įsėdantis į 11A arba 11B autobusą.
„Kad sugadintų dešimt mašinų, dar neteko matyti, bent man. Bet nieko čia nepadarysi“, – atsakė kitas.
„Mūsų automobilį taip pat subraižė, tik per kapotą tris kartus, prieš porą mėnesių. Nenustebsiu, jei tas pats išsigimėlis“, – tikino moteris.
Tai jau ne pirmas automobilių niokojimas šiais metais. Šių metų kovą apgadinti automobiliai buvo pastebėti Mogiliovo g. 15, Lūžų g. 1, Bandužių g. 16, Kuncų g. 14.
Tąkart klaipėdiečiai svarstė, kas galėjo taip pasielgti – neturinti ką veikti jaunuolių grupelė, o gal kaimynai, keršijantys už automobilio pastatymą „ne vietoje“?
Pareigūnai pataria automobiliuose įsirengti vaizdo registratorius. Šie esą padėtų atpažinti galimą kenkėją.
Tokie pažeidėjai, pradėjus ikiteisminį tyrimą, baudžiami pagal Baudžiamojo kodekso 187 ir 284 straipsnius dėl transporto priemonių sugadinimo.
