 Policija nustatė Rokiškyje siautėjusius vandalus: dviem iš jų pareikšti įtarimai

2025-10-30 17:37
BNS inf.

Policija nustatė jaunuolius, spalio 27-osios vakare niokojusius turtą Rokiškyje, dviem iš jų pareikšti įtarimai dėl viešosios tvarkos pažeidimų.

Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Kaip ketvirtadienį pranešė Panevėžio apskrities policija, pirmadienį, apie 18-19 val., Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnai gavo kelis pranešimus apie vandalizmo atvejus.

Rokiškyje, Respublikos gatvėje, buvo nulaužtas dujų vamzdis, išdaužtas teismo rūmų durų stiklas ir sudaužytas autobusų stotelės stiklas, o Taikos gatvėje – išdaužtas aikštelėje stovėjusio automobilio langas.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Nustatyta, kad minėtas veikas galimai įvykdė tie patys jaunuoliai, kurių asmenybės nustatytos. Dviem iš jų pareikšti įtarimai. Tyrimas tęsiamas.

