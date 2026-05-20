100 tūkst. eurų prisiteisti norėjusiam Baltarusijos šnipui Mantui Danieliui – žinia iš teismo

Regionų administracinis teismas trečiadienį pranešė, kad pareiškėjas, nuteistas už šnipinėjimą Baltarusijos naudai, 2025 metų gegužės 19 ir 20 dienomis kreipėsi į Lietuvos prezidentą bei Prezidento kanceliariją prašydamas inicijuoti jo mainus. Pareiškėjas argumentavo, kad Baltarusijoje už šnipinėjimą Lietuvos naudai yra įkalinti Lietuvos piliečiai, todėl prezidentas Gitanas Nausėda turėtų inicijuoti vadinamuosius šnipų mainus.
Atsakydama į prašymus, Prezidento kanceliarija 2025 metų gegužės 30-osios raštu informavo, kad su pareiškėjo kreipimusi yra susipažinta.
Teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, konstatavo, kad šis Prezidento kanceliarijos raštas yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, kuris nesukuria pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Dėl šios priežasties reikalavimas panaikinti raštą buvo pripažintas nepagrįstu.
Nagrinėdamas kitus pareiškėjo reikalavimus, teismas akcentavo, kad administraciniai teismai negali įpareigoti Prezidento kanceliarijos inicijuoti šnipų mainus ar kitaip vykdyti valstybės valdžios funkcijas.
Teismas taip pat pabrėžė, kad Prezidento kanceliarija nėra įgaliota spręsti dėl malonės nuteistajam suteikimo ar inicijuoti tokių mainų, o prezidento veikla, susijusi su malonės suteikimu, yra jo išimtinė konstitucinė prerogatyva, ir tokios veiklos nagrinėjimas nepriskirtas administracinių teismų kompetencijai.
Nenustatęs atsakovės neteisėtų veiksmų teismas taip pat atmetė pareiškėjo reikalavimą priteisti jam 100 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.
Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas.
