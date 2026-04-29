Apeliacinis teismas nežymiai sušvelnino nuosprendį Stasio Skaumino korupcijos byloje

Bet apeliacinis teismas nepakeitė nuosprendžio dalies, kurioje buvo nuspręsta iš S. Skaumino išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – 9,5 tūkst. eurų ir skirti baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktam arba teisės būti paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas atėmimą ketveriems metams.
Šioje byloje už papirkimą nuteisti ir S. Skauminui kyšius davę verslininkai Audrius Balčiūnas, Rasa Tamošiūnienė, Neringa Stankūnienė bei Saulius Santockis. Taip pat nuteisti keturi juridiniai asmenys: bendrovės „3J projektai“, A. Tamošiūno įmonė, „Medekspert LT“ ir „Skirgesa“.
Apeliacinis teismas N. Stankūnienei skyrė 9,8 tūkst. eurų baudą vietoje pirmosios instancijos teismo skirtos 15 tūkst. eurų baudos.
S. Santockiui buvo skirta 20 tūkst. eurų bauda, apeliacinis teismas ją sumažino iki 14,7 tūkst. eurų.
A. Balčiūnui skirta 25 tūkst. eurų bauda sumažėjo iki 14,7 tūkst. eurų.
R. Tamošiūnienei buvo paskirta 15 tūkst. eurų bauda, jos apeliacinis teismas nepakeitė.
Bendrovei „Medekspert LT“ skirtoji 25 tūkst. eurų bauda sumažinta iki 20 tūkst. eurų. Įmonei „Skirgesa“ skirta 35 tūkst. eurų bauda sumažinta iki 30 tūkst. eurų.
Bendrovei „3J projektai“ pirmosios instancijos teismas skyrė 60 tūkst. eurų baudą ir nusprendė iš jos išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – 31,1 tūkst. eurų. Individualiai A. Tamošiūno įmonei buvo paskirta 25 tūkst. eurų bauda. Šios nuosprendžio dalies apeliacinis teismas nusprendė nekeisti.
BNS anksčiau skelbė, kad S. Skauminas paėmė kyšius iš keturių verslininkų ir veikė įmonių interesais. Kyšius davę asmenys siekė ligoninės direktoriaus palankumo padedant laimėti viešuosius pirkimus ir įsigyjant reikiamą įrangą ligoninei.
Bylos duomenimis, Kėdainių ligoninės direktorius S. Skauminas 2019–2020 metais, inicijuodamas viešuosius pirkimus, veikė priešingai tarnybos interesams ir vykdydamas išankstinius susitarimus su suinteresuotomis laimėti keturiomis įmonėmis, priėmė iš jų atstovų kyšius. S. Skauminas pažadėdavo verslininkams, kad planuojamo organizuoti ir vykdyti viešojo pirkimo dokumentai bus pritaikyti konkretaus tiekėjo produkcijai.
Buvęs ligoninės direktorius savo kaltės nepripažino.
Verslininkai A. Balčiūnas, S. Santockis ir R. Tamošiūnienė prašė atleisti juos nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Be to, individualios įmonės direktorė R. Tamošiūnienė prašė atleisti juridinį asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Bet teismas konstatavo, kad tam nėra įstatyminio pagrindo.
Naujausi komentarai