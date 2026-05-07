Automobilių vagysčių tyrimas pareigūnus nuvedė nuo Šiaulių iki Jelgavos

Kaip ketvirtadienį pranešė policija, kai praėjusių metų sausį Šiauliuose buvo pavogtas prie namų stovėjęs automobilis „Toyota RAV4“, jo pasigedę savininkai nedelsdami kreipėsi į policiją ir jau netrukus teisėsaugos akiratyje atsidūrė du vyrai – penkis kartus teistas 40 metų Panevėžio gyventojas ir du kartus teistas 31 metų bendrininkas iš Kauno.
Abu vyrai įtariami organizuotomis automobilių vagystėmis Lietuvoje ir Latvijoje. Tyrimo duomenimis, jų nusikalstama schema buvo gerai apgalvota, o veiksmai – koordinuoti.
Tyrimo duomenimis, pernai metų sausį įtariamieji iš Panevėžio atvyko į Šiaulius, nusitaikę pavogti daugiau nei 32 tūkst. eurų vertės automobilį „Toyota RAV4“. Įtariamieji veikė pagal išankstinį susitarimą – panevėžietis, pasitelkęs specialią techniką, atrakino bei užvedė automobilį, tuomet persėdo į tą automobilį, kuriuo abu su bendrininku atvažiavo į Šiaulius ir, lydėdamas pavogtąjį „Toyota RAV4“, vairuojamą kauniečio, patraukė Panevėžio link.
Tokią pačią veikimo schemą vyrai pritaikė ir vagystei Latvijoje. Tų pačių metų balandį Jelgavos mieste jie pavogė daugiau nei 12 tūkst. eurų vertės automobilį „Toyota Auris“, priklausantį Latvijos piliečiui. Kaip ir pirmąjį kartą, su laimikiu vyrai patraukė atgal į Panevėžį.
Mėgindami maskuotis, abiem atvejais įvykdyti vagystę įtariamieji atvažiavo automobiliu, ant kurio pritvirtino kitoms transporto priemonėms priklausančius registracijos numerius.
Kratų metu panevėžiečio namuose rasti mobilaus ryšio telefonai, įvairūs įrankiai, naudojami automobilių vagystėms, o taip pat – Ispanijos piliečiui priklausantys dokumentai – asmens tapatybės kortelė ir vairuotojo pažymėjimas.
Abiem įtariamiesiems inkriminuojamos nusikalstamos veikos dėl vagystės, o panevėžietis dar kaltinamas ir dokumento pagrobimu.
Tyrimui vadovavo Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras, byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui.
