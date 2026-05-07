Buvęs įmonės „Energijos kodas“ direktorius pripažintas kaltu dėl apgaulingos finansinės apskaitos

Kauno apylinkės teismas ketvirtadienį pranešė, kad ši bausmė subendrinta su ankstesniu nuosprendžiu paskirta 2,5 tūkst. eurų bauda ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 17,5 tūkst. eurų bauda.
Bylos duomenimis, nuo 2019 metų sausio 1-osios iki 2023 metų gegužės 25 dienos „Energijos kodo“ direktorius, būdamas atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir registrų išsaugojimą, duomenų teikimą, finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo parengimą bei pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, apgaulingai tvarkė bendrovės finansinę apskaitą.
Teismas nustatė, kad direktorius, veikdamas per finansinę apskaitą tvarkiusį asmenį – vyriausiąją buhalterę, teikė jai žinomai neteisingus finansinės apskaitos dokumentus ir duomenis apie bendrovės turtą, nors žinojo, kad dalis skolų bendrovei neegzistuoja, taip pat nepateikė esminių duomenų apie ūkines operacijas.
Dėl šių veiksmų įmonės direktorius, veikdamas per apskaitą tvarkiusį asmenį, įformino ir į apskaitą įrašė realiai neįvykusias ūkines operacijas, nepagrįstai padidino trumpalaikį turtą ir pajamas, sumažino sąnaudas, o bendrovės balanse kaip turtas ilgą laiką buvo rodomos neegzistuojančios arba nepagrįstai nenurašytos debitorinės skolos. Taip buvo pažeisti finansinę apskaitą reglamentuojantys įstatymai, todėl nebuvo galima iš dalies nustatyti bendrovės „Energijos kodas“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.
Šioje byloje įmonės vadovas R. Mačenskas taip pat buvo kaltinamas dėl sąmoningai blogo bendrovės valdymo, nulėmusio bankrotą ir dėl to padariusio didelę turtinę žalą kreditoriams.
Kaltinamajame akte nurodyta, kad R. Mačenskas, būdamas vienintelis bendrovės akcininkas ir direktorius, turėdamas galimybę priimti vienasmenius sprendimus bei faktiškai valdydamas įmonę, pažeidė juridinio asmens valdymo organo nariui keliamas pareigas veikti sąžiningai, protingai, lojaliai, bendrovės naudai, laikytis įstatymų ir bendrovės įstatų.
Kaltinamojo akto duomenimis, žinodamas, kad bendrovės įsipareigojimai jau 2019 metais viršijo jos turtą, o nuo 2020 metų įmonė tapo nemoki, R. Mačenskas tęstiniais veiksmais sąmoningai blogai valdė bendrovę ir priėmė ekonomiškai nenaudingus bei nuostolingus sprendimus, mažino likvidų bendrovės turtą ir didino įsipareigojimus kreditoriams.
R. Mačenskas teisme kaltę pripažino iš dalies. Dėl kaltinimo apgaulingai tvarkius finansinę apskaitą jis neigė tyčia klastojęs ar teikęs neteisingus dokumentus, o dėl dalies apskaitos duomenų nurodė galėjęs nesutvarkyti dokumentų ar praleisti informaciją dėl didelių operacijų apimčių. Dėl kaltinimo sąmoningai blogu įmonės valdymu kaltinamasis teigė, kad bendrovės finansinius sunkumus ir bankrotą lėmė verslo rizika, COVID-19 pandemija, karas Ukrainoje, sankcijos Baltarusijai ir elektros energijos prekybos ribojimai.
Teismas konstatavo, kad kaltė dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo įrodyta.
Teismas taip pat konstatavo, kad byloje neįrodytas nusikalstamas bankrotas. Teismo vertinimu, bendrovės bankrotą lėmė ne viena priežastis, o aplinkybių visuma: geopolitinė situacija, komercinės elektros prekybos su Baltarusija nutraukimas, licencijos praradimas, apyvartinių lėšų areštai ir kitos aplinkybės. Atsižvelgdamas į tai, teismas išteisino R. Mačenską, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Civilinių ieškovų civiliniai ieškiniai dėl turtinės žalos atlyginimo šioje byloje palikti nenagrinėti.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
