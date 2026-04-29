„Buvo sakęs, kad tai padarys“: moksleiviai prabilo apie kraupų išpuolį gimnazijoje

Marijampolės Sūduvos gimnazijoje prieš pirmąją pamoką 17-metis į mokyklą atsinešė peilį, kuriuo sužalojo tris moksleivius.
Gimnazijoje, kurioje mokosi apie 700 moksleivių, pamokos buvo nutrauktos.
„Buvau mokykloje ir atbėgo berniukas ar vyras su peiliu. Sakė bėgti į viršų, vėliau evakuotis. Jis sužeidė dvi mergaites ir vaikiną. Nežinau kaip, bet labai baisu viskas“, – pasakojo liudininkė.
Mokykloje kilo chaosas. Visi slėpėsi klasėse ir tualetuose, o vėliau buvo evakuoti į kiemą.
„Sakė mums eiti į viršų, į tualetus slėptis. Po to, kai nuėjome, sakė greitai bėgti į lauką. Labai pradėjau drebėti, bijojau“, – dalijosi mokinė.
Gimnazijos direktorė žurnalistams situaciją komentuoti atsisakė esą dėl pradėto teisėsaugos tyrimo. Tiesa, mokykla socialiniuose tinkluose išplatino komentarą dėl įvykusios situacijos.
„Informuojame apie situaciją Sūduvos gimnazijoje – balandžio 28 d. prieš 8 val. mokinys netikėtai užpuolė ir sužalojo dvi I, IV klasės merginas bei IV klasės vaikiną. Sužalojimai nėra gyvybiškai pavojingi. Mokiniai gimnazijoje evakuoti į stadioną lauke, vėliau sukviesti į sporto salę. Užpuolęs mokinys sulaikytas policijos pareigūnų. Auklėtojai apie situaciją informavo tėvus. Kadangi gimnazijoje vyksta tyrimas, šiandien ugdymo procesas nutraukiamas“, – buvo rašoma pranešime.
Viena moksleivė pasakojo, kad užpuoliką žinojo.
„Mano draugės klasiokas. Sakė, kad jis turi sveikatos problemų. Aš jį matydavau, jis buvo labai tylus ir neturėdavo jokių draugų“, – kalbėjo ji.
Užpuolęs moksleivius, jaunuolis dar kurį laiką klaidžiojo po mokyklą, kol jį sulaikė policija. Socialiniuose tinkluose sklinda informacija, kad jis su peiliu vaikėsi vieną merginą.
„Jis buvo sakęs per pamokas, kad padurs vieną kartą. Turbūt sakė visiems, kad gali padaryti, bet niekas nepriėmė rimtai“, – neslėpė moksleivė.
Į ligoninę pateko du pilnamečiai ir viena nepilnametė.
„Žaizdos galūnių, rankų, krūtinės nugarinėje dalyje. Žaizdos nėra gilios, tačiau kartosime tyrimus, tam, kad įsitikintume, jog nėra organų sužalojimų“, – komentavo Marijampolės ligoninės Skubiosios medicinos gydytoja Samanta Maciulevičė.
Moksleivių būklė nebuvo sunki ir vidaus organai nepažeisti, tad visi trys buvo išleisti gydytis į namus.
„Vienai merginai du dūriai, kitai šeši, o dėl vaikino negaliu patikslinti“, – sakė S. Maciulevičė.
Į įvykį sureagavo ir vaiko teisių specialistai. Anot jų, užpuolikas ir jo šeima anksčiau nebuvo žinomi. Šiuo metu moksleiviams bei jų artimiesiems teikiama pagalba bei pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūnų duomenimis, 17-metis į mokyklą atėjo prisidengęs juoda medicinine kauke ir turėjo multifunkcinį įrankį.
„Iš pirminės apžiūros, nustatyti matmenys rodo, kad tai daugiafunkcinis įrankis, kurio sudėtyje yra ir peilio geležtė“, – dalijosi prokuroras Darius Jakutis.
Po sulaikymo vaikinas buvo paguldytas į specializuotą ligoninę, kur bus vertinama jo sveikatos būklė ir pakaltinamumas.
„Gali būti tam tikrų abejonių dėl vaikino sveikatos būklės, tačiau viešai komentuoti neturime teisės. Visos aplinkybės, t. y. faktai, motyvas, bus ištirti“, – tvirtino D. Jakutis.
Kol kas nei užpuolikas, nei aukos nebuvo apklausti, todėl motyvas lieka neaiškus.
Pirmadienį Vilniuje esančioje Simono Daukanto progimnazijoje buvo fiksuotas panašus incidentas, kai 13-metis su peiliu grasino bendraamžiui.
