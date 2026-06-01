Per dvi dienas kalėjime aptikti du paketai su telefonais

Kaip skelbė LKT, gegužės 31 d., tikrinant apsaugos perimetrą tarp postų, rastas lipnia juosta apvyniotas paketas. Jį išardžius rasti du mobiliojo ryšio telefonai.
Birželio 1 d. vidiniame perimetre tarp postų pareigūnai aptiko dar vieną lipnia juosta apvyniotą paketą. Išardžius jį rasti šeši mobiliojo ryšio telefonai ir trys SIM kortelės.
Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai nuolat vykdo teritorijų ir perimetrų kontrolę, siekdami užkirsti kelią draudžiamų daiktų patekimui į įkalinimo įstaigas.
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