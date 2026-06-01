 Per dvi dienas kalėjime aptikti du paketai su telefonais

Per dvi dienas kalėjime aptikti du paketai su telefonais

2026-06-01 13:04 diena.lt inf.

Per dvi dienas Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) Marijampolės kalėjimo pareigūnai perimetre aptiko du paketus su draudžiamais daiktais.

<span>Per dvi dienas kalėjime aptikti du paketai su telefonais</span>
Per dvi dienas kalėjime aptikti du paketai su telefonais / LKT nuotr.

Kaip skelbė LKT, gegužės 31 d., tikrinant apsaugos perimetrą tarp postų, rastas lipnia juosta apvyniotas paketas. Jį išardžius rasti du mobiliojo ryšio telefonai.

Birželio 1 d. vidiniame perimetre tarp postų pareigūnai aptiko dar vieną lipnia juosta apvyniotą paketą. Išardžius jį rasti šeši mobiliojo ryšio telefonai ir trys SIM kortelės.

Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai nuolat vykdo teritorijų ir perimetrų kontrolę, siekdami užkirsti kelią draudžiamų daiktų patekimui į įkalinimo įstaigas.

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