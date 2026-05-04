Gaisras Baltarusijos pasienyje: Lietuvos teritorijoje situacija kontroliuojama

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį ugnis buvo persimetusi į Lietuvos pusę, tačiau operatyviai suvaldyta ir iki ryto likviduota.
Siekiant užtikrinti saugumą, nuo šeštadienio Lietuvos–Baltarusijos pasienio ruože apie 3,5 km perimetrą nuolat stebi ugniagesiai gelbėtojai ir miškininkai. Pirmadienį budėjimas tęsiamas – šiuo metu didesnių rizikų Lietuvos teritorijoje nenustatyta. Vietoje aptinkami pavieniai, per pasienį pereinantys gaisro židiniai, tačiau jie gana maži ir operatyviai likviduojami.
Dėl gaisro Baltarusijos teritorijoje susidarę dūmai vietomis pasiekė ir Lietuvą. Sekmadienio rytą Varėnos rajono gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus dėl galimo oro taršos padidėjimo. Gyventojams rekomenduota vengti buvimo lauke, uždaryti langus ir pasidalinti šia informacija su kitais vietiniais gyventojais.
Dūmų sklaida išlieka priklausoma nuo kintančių meteorologinių sąlygų, tačiau situacija yra nuolat stebima. Tikimasi, kad artimiausiomis dienomis prognozuojami krituliai prisidės prie gaisro gesinimo Baltarusijos teritorijoje.
Gyventojams rekomenduojama ir toliau laikytis anksčiau pateiktų saugumo rekomendacijų bei sekti oficialią informaciją.
